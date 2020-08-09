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بين الناس

سكان المجاورة 7 بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة يستغيثون من إزعاج الورش

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:18 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن يوسف طه من أهالى عمارة 12 أ بالمجاورة 7 فى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود عدد من الورش تعمل إلى منتصف الليل ويصدر عنها روائح دهانات مضرة بالصحة بجانب حرق مخلفاتها.

وناشد المسئولين سرعة إيجاد حل لهذه المشكلة رأفة بحال الأهالى .

للتواصل مع القارئ   01008916042
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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