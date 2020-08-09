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برلمان

الحفاظ على الصحة.. برلمانية تكشف مزايا قرار منع دخول مصر دون تحليل PCR

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:06 ص
تحليل PCR
تحليل PCR
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حسن رضوان
أشادت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بقرار رئيس الحكومة بشأن بحظر دخول جميع القادمين الى مصر سواء برا او بحرا او جوا دون ان يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr  للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول الى مصر باستثناء حاملى الجنسية المصرية.

وقالت "شاكر" لـ"صدى البلد"، إن مصر استجابت لحملات التوعية ومؤشرات انحسار الوباء تؤكد ذلك، لافتًا الى أن قرار الحكومة يحافظ على صحة المواطنين بشكل عام فضلا عن اغلب الدول العالمية اتخذت  نفس النهج بحظر دخول جميع القادمين اليها الا بوجود تحليل الـ PCR.

وتابعت النائبة حديثها:" هذا القرار أيضا سيكون له فوائده الايجابية على السياحة والاقتصاد القومى من خلال جذب شريحة كبيرة من السائحين إلى مصر ".

ياتى ذلك بعد أن أصدر الدكتور مصظفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بحظر دخول جميع القادمين الى مصر سواء برا او بحرا او جوا دون ان يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr  للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72  ساعة من الوصول الى مصر.

ويستثني من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بطيران مباشر الى شرم الشيخ او طابا او الغردقة او موسى علم او مطروح .

على ان يحظر على جميع وسائل نقل هؤلاء السائحين برا او بحرا او جوا من محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر الى باقي المحافظات دون تحليل pcr.

وجاء في المادة الاولى بالقرار ، يحظر دخول جميع القادمين الى مصر سواء برا او بحرا او جوا دون ان يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr  للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72  ساعة من الوصول الى الاراضي المصرية

وجاءات المادة الثانية  في القرار انه يستثني من المادة الاولي من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر  الى مطارات شرم الشيخ او طابا او الغردقة او موسى علم او مطروح .

على ان يحظر على جميع وسائل النقل نقل هؤلاء السائحون برا او بحرا او جوا من محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر  الى باقي المحافظات دون ان يكون راغب التنقل مصحوب بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل .

كما يحظر نقل جميع السائحين العرب والأجانب من مدن الجمهورية  برا او بحرا او جوا الى محافظات جنوب سيناء او مطروح او البحر الأحمر  دون ان يكون راغب التنقل مصحوب بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل .

وجاءات في المادة الثالثة للقرار بان يوقع الجزاءات والتدابير المنصوصة عليها في القوانين واللوائح المعينة في هذا الشأن على اَي شركة او منشأة تخالف الضوابط الاحترازية المشار اليهم في المواد السابقة المشار اليه في المادتين السابقتين .

و ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره لحين صدور إشعار اخر

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