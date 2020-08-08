محمود ناجي حكماً للقاء المقاصة وأسوان في الدوري

اختارت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد محمود ناجي من أجل إدارة مباراة مصر المقاصة وأسوان فى الدورى الممتاز.ويلتقى غدا الأحد المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر نظيره الفريق البترولي ضمن مؤجلات الدورى الممتاز.وضم الجهاز المعاون للحكم محمود ناجي كلا من : ثنائى المساعدين وائل شعبان وعمر فتحي وحكم رابع جلال أحمد وحكم فيديو سيد شعبان وحكم مساعد فيديو مصطفى عثمان.يذكر أن نادى الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفنى للقلعة البيضاء تغلب على نظيره فريق المصرى البورسعيدي بهدف دون رد أحرزه محمود علاء فى المباراة التى أقيمت ضمن مؤجلات الدورى الممتاز.