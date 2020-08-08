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جورج قرداحي: إلى الآن لم يقبض على فاسد واحد في لبنان.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:24 م
جورج قرداحي
جورج قرداحي
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي جورج قرداحي ، إن الصلاحيات في لبنان تتضارب مع بعضها مؤكدا ان النظام اللبناني لا يفعل شيئا إلا أنه يقوم بصنع المشاكل.

وأضاف جورج قرداحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الأنظمة الدستورية مهمتها حل المشاكل، اما النظام اللبناني وضع لتكديث المشاكل.. اليوم ليس لدينا راعي لا اقليمي او دولي يساعدنا على حل مشاكلنا.

وأوضح جورج قرداحي انه الى الان لم يقبض على فاسد واحد كما أن السياسيين السابقين يضعون رؤوسهم في الرمال.

وتابع: أن البنوك مغلقة وتقوم بمصادرة جميع أموال المواطنين كما أن المواطنين يحصلون علي رواتبهم ناقصة بقيمة 60% من اصل مرتبهم.

وأكمل : اننا لدينا ازمة اخلاقية واقتصادية خصوصا بعد الانفجار الأخير الذي تسبب في تشريد الكثير من المواطنين .
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