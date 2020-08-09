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منوعات

قتلوه .. متظاهرون غاضبون يلقون شرطيا لبنانيا من مصعد .. تفاصيل

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:18 ص
صدى البلد
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احمد شريف

"توفيق الدويهي" شرطي لبناني شاب صب المتظاهرون غضبهم من النظام عليه، وتسببوا في قتله بعد إلقائه في منور اسانسير داخل فندق "لوغراي".


وحسب عدد من الصحف اللبنانية، أعلنت قوى الأمن استشهاد أحد عناصرها "خلال قيامه بعملية حفظ أمن ونظام أثناء مساعدة محتجزين داخل فندق لوغراي، بعد ان اعتدى عليه عدد من القتلة المشاغبين، ما أدى إلى سقوطه واستشهاده".


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وأثار الحادث موجة من الغضب في الصفوف اللبنانية، منتقدين المتظاهرين المتسببين في مقتل الشرطي الشاب دون سبب، لمجرد غضبهم  مما فعلته الحكومة بلبنان وخاصة بعد انفجار مرفأ بيروت.



واحتشد الآلاف اليوم في كافة ربوع لبنان، للمطالبة باستقالة الحكومة ومحاكمتها جراء حادث انفجار بيروت المروع، الذي أزهق أرواح المئات من اللبنانيين. 


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