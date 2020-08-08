محلل لبنانى: حكومة دياب لم تقدم أية حلول والانتخابات يجب أن تكون على قانون جديد





وأكد عز الدين خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"،أن حكومة دياب لم تقدم أي حلول بشأن الأزمات الموجودة والمتراكمة، مؤكدا أن إجراء انتخابات برلمانية دون وجود قانون جديد، سيفرز طبقة سياسية مماثلة للموجودة حاليا.





وكان حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني، قال إن كارثة انفجار مرفأ بيروت تركت آثارا مدمرة وخسائر بشرية من شهداء وجرحى، أيضا خسائر اقتصادية ، وآثار نفسية ضخمة معقبا:"و..وأضاف :وعدت الشعب بعدم مرور هذه الكارثة دون معاقبة المسؤولين عنها".





وأكد حسن دياب، أن المسؤولين عن الكارثة لن تحميهم أى مظلة من محاسبتهم، ولابد من الإجابة عن أسئلة المواطنين قبل القضاء، وتساءل كيف يظل هذا المستودع لمدة 7 سنوات دون أى إجراء؟، مؤكدا أن الأمر يمثل غاية الغرابة حيث لم يطرح الأمر فى أى جلسة للمجلس الأعلى للدفاع.





وأشار إلى أنه لا يمكن الخروج من الازمة والظروف الصعبة إلا بانتخابات برلمانية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة.





قال أحمد عز الدين المحلل السياسى اللبنانى، إن ما قاله رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، هو محاولة للتخفيف من غضب الشارع اللبناني.