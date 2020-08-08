AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محلل لبنانى: حكومة دياب لم تقدم أية حلول والانتخابات يجب أن تكون على قانون جديد

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:28 م
حسن دياب رئيس الوزراء
حسن دياب رئيس الوزراء اللبناني
Advertisements
أسامة علي
قال أحمد عز الدين المحلل السياسى اللبنانى، إن ما قاله رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، هو محاولة للتخفيف من غضب الشارع اللبناني.

وأكد عز الدين خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"،أن حكومة دياب لم تقدم أي حلول بشأن الأزمات الموجودة والمتراكمة، مؤكدا أن إجراء انتخابات برلمانية دون وجود قانون جديد، سيفرز طبقة سياسية مماثلة للموجودة حاليا.

وكان  حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني، قال إن كارثة انفجار مرفأ بيروت تركت آثارا مدمرة وخسائر بشرية من شهداء وجرحى، أيضا خسائر اقتصادية ، وآثار نفسية ضخمة معقبا:"و..وأضاف :وعدت الشعب بعدم مرور هذه الكارثة دون معاقبة المسؤولين عنها".

وأكد حسن دياب، أن المسؤولين عن الكارثة لن تحميهم أى مظلة من محاسبتهم، ولابد  من الإجابة عن أسئلة المواطنين قبل القضاء، وتساءل كيف يظل هذا المستودع لمدة 7 سنوات دون أى إجراء؟، مؤكدا أن الأمر يمثل غاية الغرابة حيث لم يطرح الأمر فى أى جلسة للمجلس الأعلى للدفاع.

وأشار إلى أنه لا يمكن الخروج من الازمة والظروف الصعبة إلا بانتخابات برلمانية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخسائر تلاحق حكومة لبنان.. استقالة وزير الخارجية ضربة جديدة.. وتحذيرات من التحول لدولة فاشلة

تنسيقية شباب الأحزاب تنعى ضحايا انفجار بيروت

البرلمان يرسل برقية مواساة لرئيس مجلس النواب اللبناني.. على عبدالعال: إننا في مصر لمحزونون للنتائج المأساوية لهذا الحادث الكارثي

برلمانى لبنانى سابق: حكومة حسان دياب ستبقى رغم عدم رضا اللبنانيين

هل سيفرح لبنان يومًا ما؟.. أرض الأرز تأبى الركوع أمام الكوارث.. وانفجار بيروت يكشف الوجه القبيح لأمراء الحرب والطائفية

رئيس وزراء لبنان للمتسببين في تفجير المرفأ: محدش على رأسه خيمة تحميه

ترشيحاتنا

ضابط يقتل لصين حاولا سرقة ركاب أتوبيس.. فيديو

كاجوال جذاب.. كندة علوش تستعرض جمالها رفقة زوجها عمرو يوسف.. شاهد

قبل انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ.. 4 نجوم تحت قبة البرلمان

موقع ليبي: المستشار عقيلة صالح يزور مصر غدا

بـ مكياج جذاب ونظارة كبيرة.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

خالد الغندور يطمئن جماهير الزمالك على صحته عبر صدى البلد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان

طريقة تحضير الشوفان بالماء فقط

لون شعر جديد.. داليا مصطفى تظهر بإطلالة كاجوال جذابة.. شاهد