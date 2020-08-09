الحكومة توافق على قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. نواب: يساهم فى حل أزمة قوائم الانتظار.. مطالب بتحسين خدمات التأمين الصحي

عضو لجنة الصحة بالبرلمان توضح مهام صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

برلمانية تحدد مزايا قرار منع دخول مصر دون تحليل PCR





وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، مع إضافة المحافظات التي طرحها الوزراء.





وجاء مشروع القانون في 14 مادة، بخلاف مواد الإصدار، ونص خلالها على أن "يُنشأ الصندوق وله الشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء".









وأشار مشروع القانون إلى "أن الهدف من إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، هو استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، بالاضافة إلى دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، هذا إلى جانب ما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.











وحول هذا الأمر، أكد عدد من نواب البرلمان، أن إنشاء صندوق لـ مواجهة الطوارئ الطبية يساهم فى مواجهة تمويل حالات الحوادث والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال وغيرهم.









أشادت مرفت الشرقاوي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، مع إضافة المحافظات التي طرحها الوزراء.



وقالت "الشرقاوي" لـ"صدى البلد"، إن إنشاء صندوق لـ مواجهة الطوارئ الطبية يساهم فى مواجهة تمويل حالات الحوادث والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال وغيرهم.



ونوهت إلى أن نظام التأمين الصحي الكامل تم تطبيقة فى محافظات معينة وحتى يتم تطبيقه بالكامل؛ سيكون هذا الصندوق بمثابة سند قوى لهذه الحالات.









ومن جانبها، أشادت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بقرار رئيس الحكومة بشأن بحظر دخول جميع القادمين الى مصر سواء برا او بحرا او جوا دون ان يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول الى مصر باستثناء حاملى الجنسية المصرية.









وقالت "شاكر" لـ"صدى البلد"، إن مصر استجابت لحملات التوعية ومؤشرات انحسار الوباء تؤكد ذلك، لافتًا الى أن قرار الحكومة يحافظ على صحة المواطنين بشكل عام فضلا عن أغلب الدول العالمية اتخذت نفس النهج بحظر دخول جميع القادمين اليها الا بوجود تحليل الـ PCR.









وتابعت النائبة حديثها:" هذا القرار أيضا سيكون له فوائده الايجابية على السياحة والاقتصاد القومى من خلال جذب شريحة كبيرة من السائحين إلى مصر ".









كما أشاد فؤاد حسب الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، مع إضافة المحافظات التي طرحها الوزراء.









وقال "حسب الله" لـ"صدى البلد"، إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية يضمن دعم ومساندة كل من يحتاج إليه سواء كانت عمليات انتظار على القوائم أو كانت حوادث وطوارئ لا يمكن تأجيلها، مؤكدًا أنه حال تطبيقه على أرض الواقع سيكون له مبلغ اجمالى يتم استخدامه فى هذه الحالات التى تم ذكرها.









وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تحسين خدمات التأمين الصحي القديم وزيادتها مؤكدًا أن فيروس كورونا مازال موجود ويجب أن يتم تحسين هذه المستشفيات والخدمات حتى يحصل كل مريض على العلاج الخاص به ويتلقى العناية اللازمة.









وجدير بالذكر أن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يتولى مهامه كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، ومدير تنفيذي له، بحيث يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير التعليم العالي، ووزير المالية، بالإضافة إلى 3 أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس الوزراء.