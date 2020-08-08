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فن

حقيقة إصابة كريم عبد العزيز أثناء تصوير كيرة والجن

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:32 م
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
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أحمد إبراهيم
تداولت بعض الأخبار حول تعرض الفنان كريم عبد العزيز للإصابة فى قدمه أثناء تصوير فيلمه الجديد "كيرة والجن" الذى يشاركه البطولة فيه أحمد عز. 

وكشف مصدر مقرب من فريق عمل الفيلم أن كل ما تردد غير صحيح وعار تمامًا من الصحة وأن كريم بصحة جيدة ولم يُصبه أى مكروه. 

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فيلم كيرة والجن يشارك فى بطولته بجانب كريم وأحمد عز كل من هند صبرى وروبى وأمينة خليل وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. 

والفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد بعنوان "1919" والذى تدور أحداثه فى إطار مليئ بالتشويق والإثارة حيث يلقى الضوء على واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى. 

يُذكر أن كريم عبد العزيز ينتظر عرض فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والذى يشارك فى بطولته ماجد الكدوانى وتأليف ايمن وتار واخراج خالد الحلفاوى. 
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