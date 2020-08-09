أخبار التوك شو.. أحمد موسى: اللبنانيون يرفضون حزب الله ورفعوا المشانق لـ نصر الله.. حسان دياب يدعو لانتخابات نيابية مبكرة.. تشغيل أنفاق قناة السويس على مدار 24 ساعة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن حزب الله يسيطر على مطار وميناء بيروت واكثر من 20 نقطة حدودية حاكمة في لبنان .





قال راؤول نعمة وزير الاقتصاد اللبناني، إن صندوق النقد الدولي يطالب بإجراء إصلاحات في لبنان.





قال حسن دياب رئيس الوزراء اللبناني، أن كارثة انفجار مرفأ بيروت تركت آثار مدمرة وخسائر بشرية من شهداء وجرحى، أيضا خسائر اقتصادية ، وآثار نفسية ضخمة معقبا:" وعدت الشعب بعدم مرور هذه الكارثة دون معاقبة المسؤولين عنها".





قال الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا يوجد ممر منافس لقناة السويس حتى الآن.





علق المهندس نجيب ساويرس على الانتقادات التي طالته بسبب تبرعه بمليون دولار للبنان بعد تفجير مرفأ بيروت، قائلًا "كل واحد حر في فلوسه، وبعدين مافيش حد يعرف أنا بعمل إيه لبلدي، دي كارثة شردت 300 ألف واحد في بيروت، يعني الواحد ما يعملش خير غير في بلده".





روي وليد مشالي، نجل الطبيب محمد مشالي الشهير بلقب طبيب الغلابة، كواليس وفاة والده، قائلا "والدي عاد إلى المنزل بعد انتهاء عمله، وهو مرهق إلى حد كبير، ف نام، ولم يستيقظ إلا الساعة الحادية عشرة صباحًا، وهذا أمر لم يكن معتاد على وجه الإطلاق.





قال مروان عبود محافظ بيروت، إن عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت تجاوز 220 قتيلا والجرحى يتجاوز 5 آلاف مصاب.



