عروض لأفلام مستقلة بمركز الثقافة السينمائية .. الأربعاء

يواصل مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقى" عروضه السينمائية يوم الأربعاء القادم الموافق 12 أغسطس.
فمن المقرر عرض كل الفيلم التسجيلى "صدى صوت" للمخرجة" رنا هاشم" والفيلم التسجيلي "حصالة" إخراج "وجدى راشد" وبطولة معتز السويفى وعايدة عبد العزيز والفيلم الروائى "إن عاش" للمخرج"محمد عبد الكافى" وبطولة حمادة بركات ومحمد يونس والفيلم الروائي "القرار" إخراج "طارق الحايس" .
تقام العروض في تمام السابعة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف - القاهرة
والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية حرصا على سلامة وصحة الجمهور والعاملين.