وائل الإبراشي عن تأخير برنامجه: سافرت لبنان للوقوف على حجم الكارثة والاشتباكات عنيفة

كشف الإعلامي وائل الإبراشي، عن سبب تأخر خروج برنامج "التاسعة"، الذى يقدمه عبر القناة الأولى المصرية لأكثر من ساعة، موضحًا أنه سافر إلى لبنان من أجل الوقوف على حجم الكارثة من أجل نقلها للجميع.





وشدد على أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى فى العاصمة اللبنانية بيروت والاشتباكات العنيفة بين المحتجين حالت دون الخروج بالحلقة بشكل مباشر.





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه حلقة خاصة من برنامج "التاسعة" من لبنان، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الأحداث تطلبت أن نكون متواجدين فى بيروت من أجل الوقوف على حجم الكارثة، لعكس المأساة للجميع من أرض الواقع.





تابع: "أسف للجميع عن التأخر فى الخروج للهواء ولكن الأحداث فى ساحة الشهداء دفعتنا للانتقال إلى مكان آخر قريب من وزارة الخارجية لكن حدث اشتباكات عنيفة هناك أيضًا".