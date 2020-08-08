لقاءات ولافتات بالميادين.. الشعب الجمهوري يكشف خطة دعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ

قال صفى الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إن الحزب يسعى ومرشحوه في القائمة وفي المقاعد الفردية إلى إقناع أكبر عدد ممكن من المواطنين بالمشاركة في أول انتخابات لمجلس الشيوخ.





وأكد "خربوش" لـ"صدى البلد"، أن الحزب لديه أمل كبير في وعي غالبية المواطنين المصريين وحرصهم على استخدام حقهم فى المشاركة فى الانتخابات.





وأشار أستاذ العلوم السياسية والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن الحزب نظم العديد من اللقاءات مع كوادر الحزب وأعضائه في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة بمطروح والغربية والمنوفية والإسماعيلية والبحر الأحمر وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، حيث يوجد مرشحين للحزب.





وأكد أيضا أن الحزب استثمر مواقع التواصل الاجتماعي إضافة الى صفحة الحزب على الفيسبوك في الدعاية لمرشحي الحزب، إلى جانب اللافتات في الميادين والشوارع في المدن والقرى.



