AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حقائب تدريبية للتعليم الفنى تنفذ لأول مرة على مستوى الجمهورية

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:46 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين بدوي

عقدت  راندا حلاوة رئيس الادارة المركزية لمركز اعداد القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم ، اجتماعا مع هلا نعيم عبد الغفار مدير عام الادارة العامة لتطوير التعليم الفنى و علا مصطفى مدير عام الادارة العامة للتنمية المهنية ، للأستعداد لاطلاق عدة حقائب تدريبية للتعليم الفنى تنفذ لأول مرة على مستوى محافظات مصر


وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع آليات جديدة لتنفيذ هذه البرامج من شأنها  تحقيق اكبر استفادة للمتدربين ويلبى احتياجاتهم التدريبية.


ويأتى ذلك فى ضوء تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠


حيث يكتسب التعليم الفنى فى الوقت الراهن اهمية خاصة فى ظل الضرورات الحتمية التى تفرضها التحديات العالمية المعاصرة ،ومجتمع المعرفة الذى أصبح يطرح اشكالا جديدة للعمل ،ويتطلب تخصصات غير نمطية لا يوفرها التعليم العالى .

 

وقد شارك فى الاجتماع محمود عبداللطيف أبوزيد مدير عام بالإدارة المركزية للتعليم الفنى  ، وفاطمة محمد محمود مسئول ملف التدريب بالادارة المركزية للتعليم الفنى ، و عددا من مخططى الادارة المركزية لمركز اعداد القيادات التربوية


Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ظهور هيكل سفينة غامضة في القارة القطبية

موقع ليبي: المستشار عقيلة صالح يزور مصر غدا

متظاهرون يقتحمون مقر وزارة البيئة اللبنانية

يا فرحة ما تمت.. مصرع طالب حاصل على 99 % في الثانوية العامة بـ كفر الشيخ

هل خرجت القنبلة النووية من المخبأ؟.. شكوك حول سلاح إسرائيلي غامض في تفجير مرفأ بيروت

أيمن عبدالعزيزعن الطرد أمام الأهلي: ‏مقصودة ‏

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان