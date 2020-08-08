حقائب تدريبية للتعليم الفنى تنفذ لأول مرة على مستوى الجمهورية

عقدت راندا حلاوة رئيس الادارة المركزية لمركز اعداد القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم ، اجتماعا مع هلا نعيم عبد الغفار مدير عام الادارة العامة لتطوير التعليم الفنى و علا مصطفى مدير عام الادارة العامة للتنمية المهنية ، للأستعداد لاطلاق عدة حقائب تدريبية للتعليم الفنى تنفذ لأول مرة على مستوى محافظات مصر





وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع آليات جديدة لتنفيذ هذه البرامج من شأنها تحقيق اكبر استفادة للمتدربين ويلبى احتياجاتهم التدريبية.





ويأتى ذلك فى ضوء تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠





حيث يكتسب التعليم الفنى فى الوقت الراهن اهمية خاصة فى ظل الضرورات الحتمية التى تفرضها التحديات العالمية المعاصرة ،ومجتمع المعرفة الذى أصبح يطرح اشكالا جديدة للعمل ،ويتطلب تخصصات غير نمطية لا يوفرها التعليم العالى .

وقد شارك فى الاجتماع محمود عبداللطيف أبوزيد مدير عام بالإدارة المركزية للتعليم الفنى ، وفاطمة محمد محمود مسئول ملف التدريب بالادارة المركزية للتعليم الفنى ، و عددا من مخططى الادارة المركزية لمركز اعداد القيادات التربوية



