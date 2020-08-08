أخبار الحوادث.. نجاة طالب ثانوي من محاولة انتحار.. سحر تثأر لشقيقها في جريمة تهز طوخ

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:









*نجاة طالب ثانوي أقدم على الانتحار بعد تناوله قرص غلة بملوي

أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا علي الإنتحار متناولا قرص غلة سام إلا أن العناية الإلهية انقذتة وتم نقلة لمركز السموم بمستشفي المنيا العام وذلك لعدم حصولة علي مجموع كبير.

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*استخدم فيها سلاح خرطوش.. إصابة 6 أشخاص بينهم أطفال بمشاجرة في قنا

أسفرت مشاجرة بالخرطوش بين عائلتين فى قرية بخانس التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، عن إصابة ٦ أشخاص بينهم ٣ أطفال.

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*الصدفة تنقذ أسرة مؤرخ قنائى انهار منزلهم

تسببت الصدفة فى انقاذ أسرة الباحث والمؤرخ القنائى بحبح الحباظى، من الموت تحت أنقاض منزلهم بقرية دندرة فى محافظة قنا، الذى انهار مساء اليوم السبت، أثناء تواجدهم خارج المنزل.

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*مصرع فتاة صعقا بالكهرباء أثناء غسيل الملابس فى بني سويف

لقيت فتاة حاصلة علي دبلوم تجارة مصرعها صعقا بالكهرباء أثناء غسيل الملابس بعزبة الكردي التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف.

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*الوطنية للانتخابات: توفير كمامات وقفازات في لجان مجلس الشيوخ

شدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

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*شاهد.. أمن القاهرة تعلن تأهبها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020

أنهت أجهزة الامن بالقاهرة إستعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين إنتخابات (مجلس الشيوخ 2020) بمختلف الدوائر .

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*عندما يجتمع الشيطان والمرأة.. سحر تثأر لشقيقها في جريمة تهز طوخ بالقليوبية

عقب انتهاء مراسم دفن جنازة شقيقها، جلست سحر داخل منزلها تدبر حالها وتفكر فى الثأر من قاتل شقيقها حتى توصلت الى سائق وشقيقه على علاقة به حيث كان المتهمان يقضيان فترة حبسهما احتياطيا في قضايا سابقة مع قاتل شقيقها بسجن مركز قليوب في القليوبية.

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*ضبط عاطلين بـ50 كيس هيروين بـ 15 مايو

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم أحمد رضوان، من القبض على عاطلين قبل ترويج كمية من الهيروين المخدر على المتعاطين بدائرة القسم.

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*ضبط عاطل ابتز سيدة على فيس بوك للحصول منها على أموال

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطل – مقيم بمحافظة البحيرة ) لقيامه بإرسال رسائل لحساب إحدى السيدات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمنت عبارات تهديد وابتزاز للحصول على مبالغ مالية نظير عدم نشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها.

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*3 خطوات لمعرفة لجنتك الانتخابية في سباق مجلس الشيوخ 2020

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، 3 طرق لمعرفة مقرات اللجنة الانتخابية التي سيتم التصويت فيها في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

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