شادي محمد: حسام عاشور لا يستحق الذبح والسوشيال ميديا أنهت تاريخه.. فيديو

تحدث شادي محمد، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، عن موقف حسام عاشور، قائد ولاعب الأهلي سابقا، بعد توجيه الشكر له من جانب مجلس إدارة القلعة الحمراء.





وقال شادي محمد في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "حسام عاشور أخطأ بشأن تلك الفيديوهات التي أصدرها وكانت نهايته مأساوية في الأهلي".





وأكد شادي محمد: "حسام عاشور أخطأ ولكنه لا يستحق الذبح من قبل الجماهير وإدارة النادي".



