"الحضرة" من جديد على مسرح الساقية في حفلين متتاليين

استقبلت ساقية عبدالمنعم الصاوى من جديد فريق "الحضرة" للإنشاد الدينى على مسرح النهر مساء أمس الجمعة 7 من أغسطس بنسبة الـ 25% فى حفلين على مدار اليوم الساعة السادسة وفى الثامنة والنصف مساءً، وفى بداية الحفل عرض الفريق الفيديو الكليب الجديد الخاص به بعنوان "نفسي أزورك يانبى" والذى طرحوه على مواقع التواصل الاجتماعى الإسبوع الماضى.





قدّم الفريق مجموعة من الأغنيات الدينية والقصائد الصوفية ومنها "إلى باب الكريم، زهراء، القصيدة المحمدية وجمال الوجود، أعد لنا ذكر الأحباب، مدد يا سيدة، يارب صل وسلم عليه، الذكر".





الحضرة للإنشاد الصوفى هي فرقة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى.