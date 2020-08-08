أهم الأخبار | لبنان تشكر مصر.. مظاهرات عنيفة في بيروت.. وزيادة طفيفة في إصابات كورونا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:





الجيش اللبناني يخرج المتظاهرين من وزارتي الخارجية والطاقة



نجح الجيش اللبناني في إخراج المتظاهرين من مقري وزارتي الخارجية والطاقة، بعد اقتحامهما واحتلالهما خلال المظاهرات الاحتجاجية على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت.. للمزيد اضغط هنا



خارجية أثيوبيا: استئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان الإثنين المقبل



قالت المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، إن إثيوبيا لا تسلم مصلحتها الوطنية لأطراف أخرى متأثرة بالضغوط الأمريكية.. للمزيد اضغط هنا





وزارة الصحة اللبنانية تشكر الرئيس السيسي على المساعدات العاجلة



أعربت وزارة الصحة اللبنانية عن شكرها لمصر على المساعدات العاجلة التي قدمتها إلى بيروت، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.. للمزيد اضغط هنا

ارتفاع الإصابات وثبات الوفيات.. الصحة: 167 إصابة بفيروس كورونا.. و 21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 1119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ... للمزيد اضغط هنا

فى حادث دائرى المعادى.. النيابة تحقق مع 3 سائقين وتستمع للشهود وتطلب تفريغ الكاميرات

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط ٣ من السائقين من بينهم قائد سيارة المواد البترولية للتحقيق في واقعة

احتراق ٧ سيارات أعلى طريق.. للمزيد اضغط هنا





لاشين: المصريون بالخارج سيدلون بأصواتهم في انتخابات الشيوخ عبر البريد السريع





قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لن يتم استخدام الحبر الفسفوري في انتخابات مجلس الشيوخ.. للمزيد اضغط هنا







