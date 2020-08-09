محلل لبناني: الشعب يطالب بانتخابات برلمانية مبكرة منذ ثورة 17 أكتوبر

قال محمد سعيد، المحلل السياسى اللبنانى، إن مطالبة حسن دياب رئيس الوزراء، بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ليست بجديدة بل من مطالب ثورة 17 أكتوبر 2019.
وأوضح سعيد خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "اكسترا نيوز" إن 5 نواب داخل البرلمان اللبنانى تقدموا باستقالتهم، وهناك احتمالية لتضاعف هذا العدد، مؤكدا أن هناك ضغوط على مجلس النواب لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، حيث أن الشعب لم يعد يثق فى ممثلية.
وأكد المحلل السياسى اللبنانى، أن فرنسا تؤيد ما سبق الإشارة إليه، مؤكدا ضرورة أن تكون الانتخابات بناء على قانون جديد وبإشراف دولي.
كان حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني، قال إن كارثة انفجار مرفأ بيروت تركت آثارا مدمرة وخسائر بشرية من شهداء وجرحى، أيضا خسائر اقتصادية ، وآثار نفسية ضخمة معقبا:"و..وأضاف :وعدت الشعب بعدم مرور هذه الكارثة دون معاقبة المسؤولين عنها".
وأكد حسن دياب، أن المسؤولين عن الكارثة لن تحميهم أى مظلة من محاسبتهم، ولابد من الإجابة عن أسئلة المواطنين قبل القضاء، وتساءل كيف يظل هذا المستودع لمدة 7 سنوات دون أى إجراء؟، مؤكدا أن الأمر يمثل غاية الغرابة حيث لم يطرح الأمر فى أى جلسة للمجلس الأعلى للدفاع.
وأشار إلى أنه لا يمكن الخروج من الأزمة والظروف الصعبة إلا بانتخابات برلمانية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة.