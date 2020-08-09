محلل لبناني: الشعب يطالب بانتخابات برلمانية مبكرة منذ ثورة 17 أكتوبر





وأوضح سعيد خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "اكسترا نيوز" إن 5 نواب داخل البرلمان اللبنانى تقدموا باستقالتهم، وهناك احتمالية لتضاعف هذا العدد، مؤكدا أن هناك ضغوط على مجلس النواب لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، حيث أن الشعب لم يعد يثق فى ممثلية.









وأكد المحلل السياسى اللبنانى، أن فرنسا تؤيد ما سبق الإشارة إليه، مؤكدا ضرورة أن تكون الانتخابات بناء على قانون جديد وبإشراف دولي.







