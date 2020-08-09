سنوقع عقوبات على الأندية المخالفة .. اتحاد الكرة: لا نية لإلغاء مسحات كورونا قبل مباريات الدوري.. فيديو

كشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة دراسة مسئولي اتحاد الكرة، إلغاء مسحات كورونا للاعبي الدوري المصري.









وأكد محمد سلطان ، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: ": "حتى الآن لا توجد نيه لإلغاء مسحات كورونا قبل مباريات الدوري في الوقت الحالي".









وأوضح : "قد يتم دراسة ذلك الموقف، بالتنسيق مع وزارة الصحة ، ولكن حتى الآن لا توجد نية لذلك".









وشدد سلطان ، علي أننا سنفرض عقوبات مغلظة على الأندية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية ضد الكورونا".







