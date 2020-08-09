AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سنوقع عقوبات على الأندية المخالفة .. اتحاد الكرة: لا نية لإلغاء مسحات كورونا قبل مباريات الدوري.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:16 ص
اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري
Advertisements
حسن العمدة
كشف محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة دراسة مسئولي اتحاد الكرة، إلغاء مسحات كورونا للاعبي الدوري المصري. 


وأكد محمد سلطان، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: ": "حتى الآن لا توجد نيه لإلغاء مسحات كورونا قبل مباريات الدوري في الوقت الحالي".


وأوضح : "قد يتم دراسة ذلك الموقف، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ولكن حتى الآن لا توجد نية لذلك".


وشدد  سلطان ، علي أننا سنفرض عقوبات مغلظة على الأندية غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية ضد الكورونا".


واختتم ، اللجنة الخماسية تتابع الأندية خلال المباريات وسنفرض عقوبات مغلظة على غير الملتزمين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر بـ اتحاد الكرة: الزمالك يتهرب من تحديد موعد إجراء مسحات كورونا للاعبين

اتحاد الكرة: مسحات للاعبين قبل المباريات بـ 48 ساعة.. فيديو

استعدادا للدورى.. أحمد عبدالله: اتحاد الكرة لن يفرض على الأندية معسكرات مجمعة

اتحاد الكرة: نطلع على مسحات كورونا الخاصة بالأندية في المعامل الخاصة

اتحاد الكرة: نتوقع انطلاق مباريات الدوري في الأسبوع الأول من أغسطس

غليان فى المظاليم.. اتحاد الكرة يتأهب لإلغاء دوري القسم الثالث والرابع والأندية ترفض

ترشيحاتنا

شاهد | الصور الأولى لحفل زفاف هند عبد الحليم

يخلق من الشبه أربعين.. القبطان الإيطالية سارة جاما شبيهة دنيا سمير غانم.. صور

أيمن عبدالعزيزعن الطرد أمام الأهلي: ‏مقصودة ‏

صحفية مغربية: أزمة في الأهلي قبل مواجهة الوداد بـ دوري أبطال إفريقيا

الذهب يرتفع 3 جنيهات في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 909 جنيهات

موقع ليبي: المستشار عقيلة صالح يزور مصر غدا

AdvertisementS

خاص..مدرب تشيكي لقطاع الناشئين الأهلي.. ومؤتمر صحفي الإثنين لتقديمه

خيانة الأصدقاء.. رسالة غامضة جديدة من تركي آل الشيخ عقب تعرضه لوعكة صحية

قناة الأهلي تزف بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن رمضان صبحي

أيمن عبدالعزيزعن الطرد أمام الأهلي: ‏مقصودة ‏

أعتذر للعراق.. 11 تصريحا من مرتضى منصور أبرزها الزمالك سيفوز بالدورى بعد تطبيق الـ VAR

موافقة مكتوبة على الاستمرار.. تطور جديد في أزمة رمضان صبحي مع هيدرسفيلد.. تفاصيل

أخبار الرياضة .. موقف رمضان صبحي .. موعد مباريات أبطال أوروبا .. وتصريحات مرتضى منصور.. وكورونا تهاجم الدوري المصري من جديد

خالد الغندور يطمئن جماهير الزمالك على صحته عبر صدى البلد

أيمن عبدالعزيز: مرتضى منصور أعاد المنافسة والتوازن.. وألقاب الأهلي جاءت بالمجاملات

قرار عاجل من إيهاب جلال .. كورونا يهاجم مصر المقاصة قبل مواجهة أسوان فى الدوري غدا

صحفية مغربية: أزمة في الأهلي قبل مواجهة الوداد بـ دوري أبطال إفريقيا

أخبار الأهلي| أزمة في الوداد قبل مواجهة الأحمر.. تطور جديد في أزمة رمضان صبحي مع هيدرسفيلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان