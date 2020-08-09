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تسونامي وقنبلة نووية .. لبنانيون يبحثون عن جثامين ذويهم بين أشلاء ضحايا مرفأ بيروت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:57 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال غالب حاطون، مواطن لبنانى، إنه يبحث عن جثمان أبن عمته عماد شفيق زهر الدين الذى يبلغ من العمر 44 عاما، منذ وقوع انفجار بيروت، مشيرًا إلى أنه تم سحب عينات "دى إن أيه"، من الاشلاء التى اشتبهوا فى أنها تعود للمفقود، ولكن نتائج التحاليل لم تظهر بعد.

وأضاف "حاطون " لقاء له ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي – من لبنان- ، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن أبن عمته يعمل فرد أمن بالمرفأ.

 وتابع:" أنام منذ 5 أيام فى محيط المرفأ وأنا ابحث عن جثمانه ولكن دون جدوى واليوم فقدت الأمل  فى العثور على أبن عمتى والذى يعمل بالمرفأ منذ 20 عامًا ".

ولفت "حاطون"، إلى أنه دخل عنبر 12 بمرفأ بيروت والذى كان نقطة الانفجار، وشاهد بأم عينه حجم الاشلاء والجثث المتفحمة، وتابع:" التفجير أحدث حفرة قطرها 250 متر، قائلا: حقيقة ما حدث أشبه بتسونامى دمر كل شئ".

من جانبه أضاف حسن صبرى، مواطن لبنانى، خلال لقاء آخر، أن صهره كان يبعد عن موقع التفجير قرابة 2 كيلو متر، ولكنه لم يسلم منه ومات، بسبب قوة التفجير، وتابع:" ما حدث أشبه بإنفجار قنبلة نووية".
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