حزب مستقبل وطن: الشيوخ يساعد مجلس النواب في دراسة القوانين ..فيديو

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مجلس الشيوخ مهم جدا في تشريعات القوانين، ودوره هو دراسة القوانين، مؤكدا أن أي قانون يصدر عن الدولة يتم تطبيقه على الجميع.





وأضاف حسام الخولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، إن دراسة القوانين خدمة للمواطن حتي يصدر القانون بدون عيوب، قائلا إ ن الثقل في الفترة الأخيرة على مجلس النواب كان كثيرا .





حسام الخولي ، أن مجلس النواب انتهى حتى الآن من 820 قانون، لافتا الى ان هناك كم كبير من القوانين والتشريعات يجب تغييرها . وأوضحانتهىحتىالآنالىالقوانينتغييرها





وتابع أ ن مجلس الشيوخ يساعد مجلس النواب في دراسة هذه القوانين دراسة مستفيضة من خلال مجلس متخصص.



