AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإنتاج الحربي: سنخضع لمسحة جديدة قبل مواجهة الأهلي .. واللاعبون غير جاهزين.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:45 ص
الانتاج الحربي والاهلي
الانتاج الحربي والاهلي
Advertisements
عمرو ابوبكر
أعلن خالد مهدي مدير الكرة بفريق الانتاج الحربي عن تعافي مختار مختار المدير الفني للفريق من فيروس كورونا وقيادته للفريق خلال المباريات الودية الأخيرة.


وقال مهدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "لاعبو الفريق غير جاهزين حتى الآن، ولكن لن نشتكي كثيرا، تعودنا على العمل".


وأردف: مختار مختار تعافى بشكل كامل وقاد الفريق خلال وديتي نادي مصر وطلائع الجيش.


وتابع: سنخضع جميعا لمسحة جديدة قبل مواجهة النادي الأهلي بالدوري.


وعن انضمام مجدي عبد العاطي للجهاز الفني قال: علاقته ممتازة بمختار مختار ولم نجد أفضل منه للتواجد معنا لمساعدة المدير الفني.


وأردف: لا نعلم الى متى سوف يستمر معنا مجدي عبد العاطي.. لم نتحدث في تفاصيل.


وعن رحيل محمد عبد الله قال مهدي: عبد العاطي انضم لنا كمدرب عام لكي يدرب الفريق في حالة عدم وجود مختار، وبالتالي محمد عبد الله لن يكون الرجل الثالث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإنتاج الحربي يخفض عقود لاعبيه بنسبة 30% ويبدأ مفاوضات تجديد عقد مختار.. فيديو

خالد مهدي: حالة مختار مختار جيدة.. ومسحة جديدة غدًا للاعبي الإنتاج.. فيديو

الإنتاج الحربي لـ صدى البلد: تعافي مختار مختار و10 لاعبين من فيروس كورونا

أحمد شوبير يدعم مختار مختار بعد التعافي من كورونا

بعد رحيله عن أسوان.. مجدي عبد العاطي ينضم للجهاز الفني لـ الإنتاج الحربي

مدرب الإنتاج الحربي الجديد: لم أتردد في العودة لمنصب الرجل الثاني

ترشيحاتنا

شريف عبد المنعم عن رحيل رباعي الأهلي: مفيش انتماء

أخبار الفن .. زواج هند عبد الحليم .. سعد الصغير يجري قسطرة في القلب.. هيفاء وهبي تفاجئ الحكومة اللبنانية بطلب.. وراغب علامة يطالبها بالاستقالة

حقيقة إصابة كريم عبد العزيز أثناء تصوير كيرة والجن

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان

لم تتأخر عنا في أصعب الظروف.. الحريري: نشكر القيادة المصرية لدعمها لبنان

عندما يجتمع الشيطان والمرأة.. سحر تثأر لشقيقها في جريمة تهز طوخ بالقليوبية

AdvertisementS

خاص..مدرب تشيكي لقطاع الناشئين الأهلي.. ومؤتمر صحفي الإثنين لتقديمه

خيانة الأصدقاء.. رسالة غامضة جديدة من تركي آل الشيخ عقب تعرضه لوعكة صحية

قناة الأهلي تزف بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن رمضان صبحي

شريف عبد المنعم عن رحيل رباعي الأهلي: مفيش انتماء

أعتذر للعراق.. 11 تصريحا من مرتضى منصور أبرزها الزمالك سيفوز بالدورى بعد تطبيق الـ VAR

أحمد مرتضى يروي تفاصيل جلسته مع تركي آل الشيخ لضم معلول وعبدالله السعيد لـ الزمالك وبيع الشناوي وعلي جبر لـ الأهلي

موافقة مكتوبة على الاستمرار.. تطور جديد في أزمة رمضان صبحي مع هيدرسفيلد.. تفاصيل

أيمن عبدالعزيزعن الطرد أمام الأهلي: ‏مقصودة ‏

مصطفى فتحي يطلب الرحيل عن الزمالك

أخبار الرياضة .. موقف رمضان صبحي .. موعد مباريات أبطال أوروبا .. وتصريحات مرتضى منصور.. وكورونا تهاجم الدوري المصري من جديد

أيمن عبدالعزيز: مرتضى منصور أعاد المنافسة والتوازن.. وألقاب الأهلي جاءت بالمجاملات

قرار عاجل من إيهاب جلال .. كورونا يهاجم مصر المقاصة قبل مواجهة أسوان فى الدوري غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان