الإنتاج الحربي: سنخضع لمسحة جديدة قبل مواجهة الأهلي .. واللاعبون غير جاهزين.. فيديو

أعلن خالد مهدي مدير الكرة بفريق الانتاج الحربي عن تعافي مختار مختار المدير الفني للفريق من فيروس كورونا وقيادته للفريق خلال المباريات الودية الأخيرة.









وقال مهدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "لاعبو الفريق غير جاهزين حتى الآن، ولكن لن نشتكي كثيرا، تعودنا على العمل".









وأردف: مختار مختار تعافى بشكل كامل وقاد الفريق خلال وديتي نادي مصر وطلائع الجيش.









وتابع: سنخضع جميعا لمسحة جديدة قبل مواجهة النادي الأهلي بالدوري.









وعن انضمام مجدي عبد العاطي للجهاز الفني قال: علاقته ممتازة بمختار مختار ولم نجد أفضل منه للتواجد معنا لمساعدة المدير الفني.









وأردف: لا نعلم الى متى سوف يستمر معنا مجدي عبد العاطي.. لم نتحدث في تفاصيل.







