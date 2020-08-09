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رياضة

استبعاد مرعي ومسعد من معسكر المقاصة لإصابتهما بكورونا .. واستدعاء أوتشو وموسيس

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:10 ص
عمرو مرعي
عمرو مرعي
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عمرو الحلواني
أخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة نادي المقاصة بوجود ٣ حالات مصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق، بناء على نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها الفريق استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها اليوم الأحد. 

وتعود الحالات المصابة في صفوف الفريق للثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد، بجانب الدكتور أمين رفعت طبيب الفريق. 

وفور وصول خطاب اتحاد الكرة غادر الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد بجانب طبيب الفريق المعسكر المغلق المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة أسوان، واستدعى إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة الثنائي خالد أوتشو وأودو موسيس لمعسكر الفريق بدلا من الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد. 

ويستعد فريق المقاصة لمواجهة أسوان في الخامسة مساء غد الأحد باستاد المقاولون العرب في إطار الجولة الثامنة عشرة للدوري.
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