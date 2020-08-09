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رياضة

أشرف صبحي: مصر قادرة على استضافة كأس العالم 2030 .. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:47 ص
اشرف صبحي
اشرف صبحي
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ياسمين تيسير
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، إن مصر قادرة على استضافة كأس العالم 2030 ونهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم، مشيرا إلى أن البنية التحتية متوافرة في مصر لإقامة مباريات على أعلى مستوى.


وأضاف أشرف صبحي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 2 " أن وزارة الرياضة حرصت على دعم الاتحاد المصري والأندية لاستضافة باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا، وسننتظر لنرى قرار الاتحاد الإفريقي النهائي بشأن البلد التي سيستضيف نهائي البطولة الأفريقية.

وتابع أن مصر لديها العديد من الاستادات على اعلى مستوى لاستضافة اي حدث رياضي مهما كانت قيمته. 

وعن امكانية استضافة مصر لـ كأس العالم 2030 أكد ان مصر لديها الخبرات الكافيه لاستضافة الحدث الاعظم في الكرة العالمية بالاضافة إلى أن البنية التحتية على اعلى مستوى. 

وأضاف أن مصر استضافت كأس الامم الافريقية واستعدت خلال 3 اشهر فقط وكان الحدث حديث العالم كله .

وأضاف أنه الآن يتم إنشاء 3 صالات لاستضافة كأس العالم لكرة اليد.
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