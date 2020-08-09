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رياضة

أحمد هاني لاعب طلائع الجيش يحتفل بـ حنته.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:17 ص
صدى البلد
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نانسي القاضي
احتفل أحمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بحفل "حنته" في مسقط رأسه التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

وحضر الإحتفال لاعبو الإسماعيلي لتهنئة زميلهم في الفريق. 

كان أحمد هاني عاد منذ فترة إلى التدريبات الجماعية للفريق العسكري  إستعدادًا لإستكمال النشاط بعد إجراءه عملية جراحية بسبب كسر في الشظية وغاب على إثرها عدة أشهر . 

يذكر أن أحمد هاني، ناشيء الإسماعيلي، إنتقل إلي طلائع الجيش فترة الانتقالات الصيفية ٢٠١٧-٢٠١٨، ثم إنتقل إلي صفوف حرس الحدود علي سبيل الإعارة لمدة موسم قبل أن يعود لطلائع الجيش يونيو ٢٠١٩.
أحمد هاني لاعب طلائع الجيش يحتفل بـ حنته.. فيديو
أحمد هاني لاعب طلائع الجيش يحتفل بـ حنته.. فيديو
أحمد هاني لاعب طلائع الجيش يحتفل بـ حنته.. فيديو
أحمد هاني لاعب طلائع الجيش يحتفل بـ حنته.. فيديو
أحمد هاني لاعب طلائع الجيش يحتفل بـ حنته.. فيديو
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