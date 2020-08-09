أحمد هاني لاعب طلائع الجيش يحتفل بـ حنته.. فيديو

احتفل أحمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بحفل "حنته" في مسقط رأسه التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.





وحضر الإحتفال لاعبو الإسماعيلي لتهنئة زميلهم في الفريق.





كان أحمد هاني عاد منذ فترة إلى التدريبات الجماعية للفريق العسكري إستعدادًا لإستكمال النشاط بعد إجراءه عملية جراحية بسبب كسر في الشظية وغاب على إثرها عدة أشهر .



