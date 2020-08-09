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فن

مايا دياب: ضرورى أحكي عن الثورة والنزول للشارع

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:27 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

ما زالت الفنانة مايا دياب تعلق على الأحوال بلبنان والثورة التى اندلعت اليوم فى العاصمة اللبنانية بيروت.



وكتبت عبر حسابها على تويتر:"ضروري احكي عن #الثورة وعن النزول الى الشارع ، ليه الثورة بتاخد اجازة، وليه الثورة بتبتدي بعض الظهر على الفضاوة؟؟ وليه ما في ثورة يوم الإثنين اول يوم من الاسبوع للدخول على منازلهم ومكاتبهم ووزاراتهم ومجلسهم؟؟ الثورة هي الكرامة، شي مرّة الكرامة الها توقيت وتحديد للوقت؟؟.



كانت اللبنانية مايا دياب نشرت صورًا لها أثناء مشاركتها في المظاهرات التي اندلعت اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وعلقت مايا دياب على الصور قائلة :"وطني مقتول..مهشّم..فقد انفاسه.. الثورة مستمرة  beirut  لبنان  اعتداء بيروت"

واندلعت اليوم السبت تظاهرات فى العاصمة اللبنانية بيروت، على أثر انفجار مرفأ الأخير.


وأذاعت "اكسترا نيوز" ، نقلا عن وسائل الأعلام اللبنانية أن المتظاهرين فى لبنان قاموا بأقتحام مبنى وزارة الخارجية اللبنانية.


وشدّد الجيش اللبناني على ضرورة سلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق،وأطلقت قوات الجيش الغاز المسيل للدموع  لتفريق المتظاهرين في لبنان  الذين يحاولون الوصول لمحيط البرلمان.


وكان الصليب الأحمر اللبناني  أكد أنه تم نقل 14 جريحا للمستشفيات ومعالجة 44 ميدانيا خلال احتجاجات وسط بيروت.
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