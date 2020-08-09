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وزير البترول الأسبق: لم نوقع اتفاقيات ترسيم بحرية منذ 2015.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:55 ص
اسامة كمال
اسامة كمال
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محمد حليم قنديل

قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن المسافة بين مصر وقبرص حوالي 350 كيلو متر فقط بما يعادل 200 ميل تقريبا.


وأضاف أسامة كمال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية, أنه تم عقد اول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص في مارس 2003.


وتابع وزير البترول الأسبق أن وزارة البترول بعد ذلك الترسيم بدأت طرح مناقصات بحرية، مؤكدا أن إحدي هذه المناقصات كانت لصالح إحدي الشركات الكبري وصرفت ما يقرب من 630 مليون، عن الغاز ولم توفق.


وأوضح أسامة كمال أنه من عام 2012 وحتي 2015 لم يتم عمل اي اتفاقيات ترسيم بحرية مرة أخرى.


وأشار إلى أن في هذه الفترة حدث فجوة كبيرة جدا ما بين الانتاج المحلي والاستهلاك المحلي للمواد البترولية وتم الاضطرار حينها للاستيراد.

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