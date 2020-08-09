فقية دستوري: الحكومة غير مسئولة أمام مجلس الشيوخ .. فيديو

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان، ومن شانه تحسين الأداء البرلماني، وتعميق صناعة التشريع.





وتابع "السيد"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، ان من أهم صفات مجلس الشيوخ ضبط عجلة القيادة مع مجلس النواب، وإعطاء فعالية للرقابة البرلمانية على الحكومة.





ولفت السيد إلى أن الحكومة غير مسؤولية أمام مجلس الشيوخ، ولكن المجلس لديه صورتين من صور الرقابة على الحكومة تتمثل: طلب المناقشة، والاقتراح بالرغبة.





ولفت إلى أن مجلس النواب إذا كان مجلس لكل الفئات سواء عمال أو فلاحين أو المصريين بالخارج، فمجلس الشيوخ هو مجلس الخبرات والكوادر والعلماء.