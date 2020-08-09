أحمد سامي: كارتيرون لم يظهر بشكل جيد مع الأهلي .. وسيقود الزمالك للبطولات

أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق نجوم المستقبل السابق، أن كارتيرون المدير الفني للزمالك لم يظهر بشكل جيد أثناء تواجده كمدير فني للنادي الأهلي.









وأضاف سامي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق، أن كارتيرون يقدم أداء مميزا مع الزمالك في الوقت الحالي، وقاد الفريق لتحقيق البطولات هذا الموسم وظهر بشكل مميز.









وتابع أن الفرنسي سيقود الزمالك لتحقيق الألقاب والبطولات خلال المواسم القادمة، نظرا لما يقدمه من أداء مميز مع الفريق الأبيض، وهو الأمر الذي افتقده مع الأهلي أثناء تواجده كمدير فني ورحل بسبب عدم تحقيق البطولات.