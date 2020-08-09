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تلميع الاحتلال العثماني.. الباز يفضح أحمد منصور مذيع الجزيرة بعد تصريحات صوامع مرفأ لبنان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:04 ص
محمد الباز
محمد الباز
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حمزة شعيب
هاجم الإعلامي محمد الباز، مذيع الجزيرة أحمد منصور بسبب تصريحاته الكاذبة في أزمة انفجار لبنان، ومحاولته تلميع الاحتلال العثماني.

وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "أحمد منصور أحد مذيعي قناة الجزيرة ومن قيادات الإخوان الإرهابية، ترك كل ما يحدث في بيروت من دمار، وكتب تدوينة على فيسبوك، أن صوامع الحبوب الخرسانية في مرفأ لبنان هي الوحيدة التي صمدت أمام قوة الانفجار، وادعى أن مرفأ بيروت جدده العثمانيون.

وأضاف: "الراجل سايب الدمار والخراب وماسك في الصوامع اللي كانت في الميناء، ولم تنهار وقعد يتغزل فيها عشان العثمانيين هما اللي بنوها".

ولفت الباز إلى أن رواية "الرغيف" كتبها روائي لبناني اسمه توفيق يوسف عام 1939، وهذه الرواية تسجل أحداث 4 سنوات من 1914 حتى عام 1918، وكتب فيها أن اللبنانيين في تلك الفترة لم يجدوا رغيف الخبز الأسود، لأن المحتل العثماني سرق ونهب كل الغلال، ومصر أدخلت 500 شحنة غذاء للبنان إلا أن العثمانيين أخذوا نصفها، وأعطوا الباقي للبنانيين.

وأشار محمد الباز إلى أن أحمد منصور، عندما تم تداول تلك المعلومات خرج ليعتذر للناس، معقبا:" دي العينة بتاعة مذيعين الجزيرة يخطئوا متعمدين.. هذا الاعتذار تبله وتشرب ميته، لأنك تعمدت تضليل الناس.. ده مش خطأ.. أنت تحترف الكذب والتضليل وعينك على نشر الفوضى في هذا البلد".

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