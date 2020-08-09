المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تنظم ندوة لمناقشة جذب الاستثمارات.. غدا









صرح بذلك عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية. ويشارك في الندوة المتحدث الرئيسى المستشار سامح صدقي المدير التنفيذي لمكتب إستقبال طالبي الحصول على الجنسيه المصريه من الأجانب، المهندس هشام شكري رئيس مجلس العقاري المصري، ويدير اللقاء كل من المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، وأحمد طيبة عضو مجلس الإدارة،





وقال إن الندوة تناقش مشروع قرار رئيس الحكومة بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب والذي أقره البرلمان المصري نهاية العام الماضي في إطار مساعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة الاستثمار الأجنبي في عملية التنمية.









وأوضح «فايد»، أن القانون الجديد وضع 5 ضوابط وبقيم مالية محددة لمنح الجنسية المصرية للأجانب منها شراء عقارات مملوكة للدولة، إنشاء أو المشاركة فى الاستثمار فى مشروع استثمارى، وإيداع مبالغ مالية بآجال مختلفة.









ولفت إلى أن الحكومة قامت بإنشاء وحدة فحص طلبات التجنس فى الهيئة العامة للاستثمار وذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات.





وتتضمن محاور اللقاء، دور قانون منح الجنسية المصرية للأجانب في جذب الاستثمارات الخارجية، ودوره في إنعاش القطاع العقاري وحركة البناء والتعمير في مصر، بجانب توفير الدولار وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي من خلال الودائع الدولارية كشرط في منح الجنسية بجانب المشاركة في إنشاء المشروعات في المساهمة في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتوظيف الشباب، بالاضافة الى مناقشات حول الحالات الجديدة لمنح الجنسية المصرية للأجانب وكيفية التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان وشعبة الاستثمار العقاري في تقديم التسهيلات المطلوبة لمنح الجنسية.