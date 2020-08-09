بعد عودة البطولة الأعرق .. أبرز الظواهر والأرقام القياسية الجديدة بدوري أبطال أوروبا

عادت الحياة لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2020، بعد فترة طويلة من التوقف دامت لنحو 5 أشهر، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).









ومع اليوم الأول لاستئناف البطولة الأعرق على صعيد الأندية في العالم أجمع، ودع ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي المسابقة مبكرا من دور الـ16.









الفريق الملكي، البطل التاريخي للبطولة، خرج على يد نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي بالخسارة 2-4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.









بينما لم تشفع ثنائية البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أمام ليون الفرنسي، لاستمرار فريقه بين مصاف أندية المسابقة، رغم الفوز 2-1 بسبب الخسارة ذهابا 0-1 في فبراير.









ورغم الخروج، إلا أن رونالدو حقق رقما مذهلا بتخطي حاجز الـ1000 هدف كإجمالي إسهامات على مدار مسيرته مع كرة القدم، ما بين صناعة وتسجيل.









كذلك فإن "الدون" البرتغالي تفوق على عدد من كبار القارة فيما يتعلق بالأهداف التي سجلها في الأدوار الإقصائية في البطولة بـ67 هدفا، متفوقا بثنائية عن العملاق الإيطالي ميلان.









كما بات رونالدو أول لاعب يسجل 10 أهداف على الأقل مع 3 فرق مختلفة في تاريخ البطولة، هي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد ويوفنتوس.









رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي بات سادس لاعب إنجليزي يسجل 20 هدفا أو أكثر في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد واين روني وبول سكولز وفرانك لامبارد وستيفن جيرارد وهاري كين، كما وصل إلى 100 هدف بقميص الفريق السماوي بمختلف البطولات.







