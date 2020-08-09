مظاهرات لبنان.. مقتل شخص وإصابة العشرات في مواجهات مع الأمن

شهدت التظاهرات في ساحة الشهداء بالعاصمة اللبنانية بيروت، السبت، سقوط العشرات من المصابين.





وبحسب "روسيا اليوم"، قالت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية في لبنان، إن 490 شخصا أصيبوا خلال المواجهات في ساحة الشهداء.





وأضافت أن مسعفي الجهاز عملوا على إسعاف الجرحى ميدانيا ونقل 90 منهم إلى مستشفيات بيروت.





كانت وسائل إعلام عربية قالت إن الاشتباكات خلفت 232 جريحا.





ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن قوات الأمن قولها إن المواجهات أسفرت عن سقوط "شهيد" وأكثر من 70 جريحا نتيجة أعمال الشغب، نافية أن يكون عنصر الأمن الذي سقط قد قتل إثر إطلاق نار.



