بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا .. خطة لامبارد للوصول بـ تشيلسي إلى منصات التتويج

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي الاستغناء عن 10 لاعبين دفعة واحدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الإنفاق على الصفقات باهظة الثمن التي يبرمها.





تشيلسي أبرم العديد من الصفقات المهمة على مدار الأسابيع الماضية لتعويض غيابه عن سوق الانتقالات على مدار العام الماضي، في مقدمتها المغربي حكيم زياش من أياكس أمستردام الهولندي والألماني تيمو فيرنر من لايبزيج ، كما يستهدف التعاقد مع حارس مرمى جديد.





صحيفة "التايمز" الإنجليزية نشرت في تقرير لها أن فرانك لامبارد ، المدير الفني لفريق "البلوز"، سيقوم بعمل ثورة داخل الفريق في صيف 2020، من خلال بيع 10 لاعبين.





وبحسب الصحيفة، فإن تشيلسي يحضر لبيع 4 مدافعين، من أجل تحسين الخط الخلفي للفريق الذي استقبل 54 هدفًا في 38 مباراة على مدار الموسم الماضي، كأسوأ دفاع بين الـ10 الأوائل.





الرباعي المطلوب التخلص منه يتمثل في كورت زوما وأندرياس كريستنسين وإميرسون بالميري وماركوس ألونسو.





الاسم الخامس يتمثل في لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي ، الذي لا يحظى بإعجاب لامبارد، حيث لم يشارك في الموسم الحالي إلا في 28 مباراة فقط، ولا يراه المدرب مؤهلًا للدخول في خططه الفنية.





كانتي توج مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا، وكان أحد العوامل المؤثرة في تتويج ليستر سيتي بـ"البريمييرليج" في 2016، ثم تشيلسي بنفس اللقب في 2017.





كما يتصدر قائمة الراحلين حارس المرمى الإسباني كيبا أريزابالاجا الذي كلف إدارة النادي 71 مليون جنيه إسترليني عند انتقاله من أتلتيك بلباو الإسباني قبل عامين، ليبقى الحارس الأغلى في العالم.





وبحسب الصحيفة الإنجليزية، فيمكن لإدارة تشيلسي إعارة كيبا للتخلص من راتبه الضخم في الموسم المقبل.





كيبا عانى من تدهور في المستوى على مدار الموسم المنقضي، حيث شارك بدلًا منه ويلي كاباييرو في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد أرسنال قبل 3 أيام.









كما تضم القائمة أيضا البرازيلي ويليان، الذي تحدثت تقارير عن اقترابه من الانتقال إلى أرسنال الإنجليزي بعدما رفض تمديد تعاقده مع كتيبة "البلوز".





ويحضر لامبارد كذلك للاستغناء عن ميتشي باتشواي المهاجم البلجيكي للفريق اللندني والذي لم يشارك منذ فبراير الماضي.





باتشواي خرج من حسابات المدرب لامبارد الذي لم يشركه أساسيًا إلا 10 مرات على مدار الموسم في 24 مباراة فقط سجل فيهم 6 أهداف.





وفي القائمة كذلك يتواجد تيموي باكايوكو وروس باركلي، لاعبا خط الوسط.





الأموال التي ينتظر أن يجنيها تشيلسي حال قام بالفعل ببيع أو إعارة هؤلاء اللاعبين ستنفعه من أجل الإنفاق على الصفقات المنتظرة، وكذلك الالتزام بلوائح اللعب المالي النظيف التي تنص على ضرورة التوازن بين الموارد والإنفاق.





المغربي حكيم زياش كان أولى صفقات تشيلسي للموسم المقبل، وذلك بعدما أعلن النادي الإنجليزي توصله لاتفاق مع أياكس أمستردام الهولندي على ضمه في فبراير بداية من يوليو الحالي، مقابل 40 مليون يورو، من الممكن زيادتها إلى 44 مليون يورو بحساب المتغيرات والحوافز.





وأتبع تشيلسي هذه الصفقة بتعاقد جديد من العيار الثقيل، عبر ضم المهاجم الألماني تيمو فيرنر قادما من فريق لايبزيج مقابل 53 مليون يورو.





ولم يتوقف تشيلسي عند هذا الحد، بل اقترب من تعزيز خط وسط الفريق بصفقة مميزة، عن طريق ضم كاي هافيرتز، لاعب باير ليفركوزن الألماني.





وكشفت تقارير صحفية عن توصل النادي اللندني لاتفاق بالفعل مع اللاعب الدولي الألماني، يقضي بتوقيعه على عقد لمدة 5 سنوات، مع حصوله على راتب يبلغ 9 ملايين يورو.





ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة حوالي 70 مليون يورو، مع إمكانية تضمنها 30 مليون يورو كحوافز إضافية.



