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خبير قانوني: الدولة اتخذت الإجراءات الوقائية لحماية المشاركين في انتخابات الشيوخ

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:52 ص
صلاح فوزي
صلاح فوزي
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور صلاح فوزي الخبير القانوني، إن مشاركة المواطن في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ أمر مهم، موضحا أن صوت المواطن الواحد يفرق جدا. 


وأضاف خلال استضافته ببرنامج " كل يوم"، المذاع  على فضائية " أون اي"، انه في الدول الغربية مهتمين جدا بالتصويت في الانتخابات؛ موضحا انه لابد ان يقتنع المواطن ان المشاركة في الانتخابات في صالحه؛ مشيرا الي ان  الدولة اتخذت الإجراءات الوقائية لحماية المشاركين في العملية الإنتخابية.


ولفت فوزي، إلى أنه لا خوف من جائحة كونا خلال ايام الانتخابات خاصة أن هناك تطبيقا شديدا لإجراءات التباعد.


وأكد فوزي، إن استخدام الاقتراع بالمراسلة في انتخابات الشيوخ بالخارج صحيح مائة في المائة.
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