لا نسألك رد القضاء ولكن اللطف فيه.. علي جمعة يدعو لمصر ولبنان

توجه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، بالدعاء إلى مصر وبيروت قائلا "اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، اللهم خفف عنا والطف فيما جرت بنا المقادير.









وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، اللهم انقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك ووفقنا إلى ما تحب وترضى وارض عنا وانظر إلى بالرحمة.









وتابع: ياربنا وفقنا إلى ما يرضيك عنا واصرف عنا مالا يرضيك عنا، اللهم احشرنا تحت لواء نبيك يوم القيامة واسقنا من يدك الشريفة.









ودعا علي جمعة، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك.