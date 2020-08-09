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خبير قانوني: لا يوجد مخاوف من إجراء انتخابات الشيوخ في ظل جائحة كورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:51 ص
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور صلاح فوزي الخبير القانوني، إنه لا يوجد أى مخاوف من إجراء انتخابات مجلس الشيوخ فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لا سيما وأن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت إجراءاتها الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعى وتعقيم الأماكن والتزام بروتوكول صحى.


وأضاف خلال استضافته ببرنامج " كل يوم"، المذاع  على فضائية " أون اي"،  ان استخدام الاقتراع بالمراسلة في انتخابات الشيوخ بالخارج صحيح مائة في المائة؛ موضحا أن مجلس الشيوخ سيؤدى دورا مهما فى الحياة السياسية بمصر، إلا أن  أعضاء المجلس سيصلون إلى مقاعدهم بإرادة الناخبين، مما يستوجب على جميع الناخبين استعمال صوتهم الانتخابى، داعيًا الناخبين لممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة فى الانتخابات، قائلًا: التصويت حق وواجب وطنى.

وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أنه على كل مواطن مصرى واعى بحقوقه كافة ومن بينها حقوق مباشرة الحقوق السياسية، أن يستجيب للدعوة التى وجهت لهيئة الناخبين بالانتخاب.
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