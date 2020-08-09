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وزيرة الهجرة توضح جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية وتشرح طرق تصويت المصريين في الخارج

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:59 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
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حمزة شعيب
ناقشت السفيرة نبيلة مكرم  وزيرة الهجرة، العديد من القضايا والموضوعات الهامة  خلال حوارها ببرنامج 90 دقيقة نستعرض أبرزها.

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة, إنه تم التركيز علي مخاطبة الأم في المحافظات التي تصدر الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة, أن في عام 2019 اعلن الرئيس السيسي عن مبادرة مراكب النجاة في مؤتمر شباب العالم في مدينة شرم الشيخ.


وأشارت إلى أن بسبب جائحة كورونا الدولة قررت ان يكون التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج عبر البريد تسهيلا علي المواطنين.


وتابعت وزيرة الدولة للهجرة, أن الواتساب الخاص بها كان لدي الجميع في الخارج وكانوا تواصلون معها لحل مشاكلهم بالاضافة الي تواصلهم مع غرفة عمليات الوزارة والموقع الخاصة بالوزارة.

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، إن الجالية المصرية في أمريكا نظمت وقفات أمام الأمم المتحدة والبيت الأبيض دعمًا لموقف الدولة في قضية سد النهضة.
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