سفير القاهرة بـ بيروت: كل 48 ساعة ستهبط طائرة مصرية في لبنان محملة بالمساعدات

قال الدكتور ياسر علوى، سفير مصر بلبنان، إن هناك ثلاثة مصريين استشهدوا فى تفجيرات مرفأ بيروت، وتردد عشرات المصابين على المستشفى، موضحًا أن 200 ألف وحدة سكنية تأثرت بقوة الموجة التفجيرية، ولولا أن ثلثى الموجة التفجيرية ذهبت باتجاه البحر لدمرت بيروت بالكامل .





وأضاف "علوى"، خلال لقاء له ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، من بيروت، ويذاع عبر التليفزيون المصرى، أن المركز الطبى المصرى اللبنانى عمل عقب التفجير على تقديم المساعدة إلى الاشقاء اللبنانيين، مشيرًا إلى كل 48 ساعة ستهبط طائرة مصرية بلبنان محملة بالمساعدات الطبية والإنسانية.





وأكد سفير مصر بلبنان، أن الجانب الأكبر من الأضرار نتج عن تساقط الزجاج على المواطنين، موضحا أن صوامع القمح تدمرت فى مرفأ لبنان وتدمر المخزون الاستراتيجي الأمر الذى دفع مصر إلى تقديم المساعدات الغذائية للشعب اللبنانى، ومن بينها الدقيق حتى لا تحدث أزمة خبز فى لبنان.





من جانبه قال الدكتور فارس الأبيض، أحد الكوادر الطبية المشهود لها بلبنان، إنها ليست المرة الأولى التى تقدم فيها مصر مساعدات إلى لبنان، كون هناك تاريخ طويل من الأخوة والترابط بين الشعبين.





وأضاف خلال لقائه المشترك، مع السفير المصرى بلبنان: "لبنان مازالت فى عين العاصفة فيما يخص جائحة كورونا، وأضيف إليها تفجير مرفأ بيروت الذى خلف أكثر من 4 آلاف جريح.. وعدد الجرحى فى هذا التفجير يفوق عدد الإصابات فى الحروب التى شهدتها لبنان.. قوت الإنفجار جعلت الناس تطير فى الهواء وأصبح الزجاج أقوى من الرصاص".





وعلق وائل الإبراشي، قائلًا: "المساعدات المصرية ليست منة أو منحة ولكنها تأتى إنطلاقًا من إيمانها بدورها المحورى".