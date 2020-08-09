فيديو يوضح كيف توفيت زوجة السفير الهولندى بانفجار بيروت

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لوفاة زوجه السفير الهولندى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





كانت الخارجية الهولندية، أعلنت عن وفاة زوجة السفير الهولندى فى لبنان متأثرة بإصابتها فى إنفجار مرفأ بيروت.





وكان مجلس الوزراء اللبناني، أقر تخصيص اعتمادات للمستشفيات ودفع التعويضات اللازمة لعائلات ضحايا الانفجار الذي وقع أمس في مرفأ بيروت.





وقرر المجلس، تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الكارثة، فضلا عن فرض إقامة جبرية على كل مسؤول بتخزين نترات الأمونيوم منذ 2014.



