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منع اصطحاب المدرس .. التربية والتعليم: نتيجة تظلمات الثانوية ستصل إلى الطالب إلكترونيا.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:50 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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اسراء صبري
وجه رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، رسالة لمن راهن على أن الدولة لن تستطيع أن إجراء امتحانات الثانوية العامة، قائلا: "أنا بقولهم أحنا خلصنا الحمدلله وأولادنا هيدخلوا الجامعة".

وتابع خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" أن عدد معدلات التظلم هذا العام مشابهة لمعدلات الأعوام الماضية، وهناك موقع للتظلمات في كل محافظة ولا يوجد تنقل من محافظة إلى أخرى، بالإضافة إلى توفير خدمة الدفع نت خلال فوري.

وواصل قائلا: "أحنا فاتحين طول اليوم ومش هنقفل.. ليه التزاحم دا"، كما قدم نصيحة إلى أولياء الأمور قائلا "وانت رايح تقدم روح انت والطالب بس متاخدش معاك ٥ أو ٦ أفراد".

وفيما يخص مواد التظلم والإطلاع عليها، أوضح أن الطالب يقدم ويحصل على موعد للإطلاع ومن ثم بيتم تحديد الموعد ويقوم الكنترول بالحصول على نسخة من كراسة الإجابة الخاصة بالطالب من أجل الإطلاع عليها.

وأضاف أن نتيجة التظلم ستصل إلى الطالب إلكترونيا من خلال موقع الوزارة، مشددا على أن الوزارة تمنع اصطحاب أي مدرس مع الطالب اثناء مراجعة الامتحانات، كما نوة على عدم السماح بالتصوير اثناء عملية المراجعة.
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