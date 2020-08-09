منع اصطحاب المدرس .. التربية والتعليم: نتيجة تظلمات الثانوية ستصل إلى الطالب إلكترونيا.. فيديو

وجه رضا حجازي، نائب وزير ا لتربية والتعليم ، رسالة لمن راهن على أن الدولة لن تستطيع أن إجراء امتحانات الثانوية العامة ، قائلا: "أنا بقولهم أحنا خلصنا الحمدلله وأولادنا هيدخلوا الجامعة".





وتابع خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" أن عدد معدلات التظلم هذا العام مشابهة لمعدلات الأعوام الماضية، وهناك موقع للتظلمات في كل محافظة ولا يوجد تنقل من محافظة إلى أخرى، بالإضافة إلى توفير خدمة الدفع نت خلال فوري.





وواصل قائلا: "أحنا فاتحين طول اليوم ومش هنقفل.. ليه التزاحم دا"، كما قدم نصيحة إلى أولياء الأمور قائلا "وانت رايح تقدم روح انت والطالب بس متاخدش معاك ٥ أو ٦ أفراد".





وفيما يخص مواد التظلم والإطلاع عليها، أوضح أن الطالب يقدم ويحصل على موعد للإطلاع ومن ثم بيتم تحديد الموعد ويقوم الكنترول بالحصول على نسخة من كراسة الإجابة الخاصة بالطالب من أجل الإطلاع عليها.



