ممرضة إنقاذ الأطفال: الأهالي اعتقدوا استحالة نجاة أولادهم من انفجار بيروت.. فيديو





قالت باميلا زينون، ممرضة لبنانية، إنها استطاعت أن تنقل ثلاثة أطفال رضع من الحضانات خلال حادثة ا نفجار بيروت ونقلهم إلى مستشفي آخر، مشيرة إلى أن المشفي التى كانوا موجودين بها كانت متدمرة تماما جراء الحادث.

وأضافت "زينون" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دى ام سي"، أن حالة الأطفال مستقرة الآن، موضحة أنها خلال الانفجار قامت بحملهم إلى الطابق السفلي نظرا لعدم وجود طوارئ بالمشفى.





وتابعت أنه كان هناك العديد من المستشفيات الأخرى التى رفضت استقبالها لأنها كانت متضررة أيضا من الانفجار، لافتة إلى أنها كانت تسير بخطى سريعة بمساعدة عدد من الناس وطبيب الولادة هناك.



