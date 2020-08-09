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توك شو

ممرضة إنقاذ الأطفال: الأهالي اعتقدوا استحالة نجاة أولادهم من انفجار بيروت.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:34 ص
باميلا زينون، ممرضه
باميلا زينون، ممرضه لبنانيه
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هاجر إبراهيم
قالت باميلا زينون، ممرضة لبنانية، إنها استطاعت أن تنقل ثلاثة أطفال رضع من الحضانات خلال حادثة انفجار بيروت ونقلهم إلى مستشفي آخر، مشيرة إلى أن المشفي التى كانوا موجودين بها كانت متدمرة تماما جراء الحادث.

وأضافت "زينون" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دى ام سي"، أن حالة الأطفال مستقرة الآن، موضحة أنها خلال الانفجار قامت بحملهم إلى الطابق السفلي نظرا لعدم وجود طوارئ بالمشفى.

وتابعت أنه كان هناك العديد من المستشفيات الأخرى التى رفضت استقبالها لأنها كانت متضررة أيضا من الانفجار، لافتة إلى أنها كانت تسير بخطى سريعة بمساعدة عدد من الناس وطبيب الولادة هناك.

وأكدت أن جميع المواطنين لم يتوقعوا ما كان سيحدث من انفجار، مضيفة إلى أنه بمجرد وصولها إلى المستشفى ومعها الأطفال قامت بالاتصال بالممرضين الآخرين ليطمئنوا أهالى الأطفال ويرسلونهم الى مكانها، حيث إنهم اعتقدوا أنه من المستحيل نجاة أطفالهم.
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