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محافظات

حاصل على 99% بـ الثانوية .. نادي كفر الشيخ ينعى خالد مبروك لاعب فريق 2002

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:19 ص
نادي كفر الشيخ ينعي
نادي كفر الشيخ ينعي خالد مبروك لاعب فريق 2002
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محمود زيدان
نعى مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، برئاسة أشرف أبو حليمة، بخالص الحزن والأسى، خالد أحمد مبروك، لاعب فريق 2002 بنادي كفرالشيخ لكرة القدم، الذي وافته المنية إثر تعرضه لحادث أليم.

وقال البيان: ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واختتم البيان، بدعاء للفقيد، "اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وأدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب"

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كان خالد مبروك، نجح بتفوق في الثانوية العامة، وحصل على مجموع  99%، وكان يستعد للالتحاق بكلية الطب، إلا أنه تعرض لحادث أليم، وفارق الحياة.

وشيع أهالي الرياض بكفرالشيخ، وسط حالة من الحزن الشديد والأسى، الفقيد خالد مبروك، في موكب جنائزي مهيب، ودُفن بمقابر أسرته.
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