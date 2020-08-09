أخبار السوشيال ميديا.. رامي جمال يدعم مصطفى حناوي.. نوال الزغبي ورسالة قوية للشرطة اللبنانية.. وكيف توفيت زوجة السفير الهولندي ببيروت

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:









هاجمت نوال الزغبي الشرطة اللبنانية عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعد أن ظهر فى الفيديو أحد رجال الشرطة وهو يضرب مواطنا لبنانيا.















تصدر ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني ونجم منتخب الأرجنتين موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب مباراة برشلونة اليوم.













تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لوفاة زوجه السفير الهولندى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

كانت الخارجية الهولندية، أعلنت عن وفاة زوجة السفير الهولندى فى لبنان متأثرة بإصابتها فى إنفجار مرفأ بيروت.









نشر خالد الغندور لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.













نشر رامى جمال صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر بها صورة لليوتيوبر مصطفى حفناوى وعلق قائلا:" معرفش مصطفي بس شايف شاب في ابتلاء مخيف ليه ولأهله ولينا".