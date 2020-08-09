طلاق للمرة الثانية.. حفيد تشرشل حظه سيئ في الزواج

يبدو أن الحظ السيئ في الزواج يلازم حفيد رئيس الوزراء البريطاني السابق وينستون تشرشل، وبعد زواج دام 27 عاما، سوف سينفصل السير نيكولاس سواميس وزوجته سيرينا سميث.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، سينفصل نيكولاس عن زوجته الثانية، وكان قد تزوج النائب السابق لحزب المحافظين وعمره 72 عاما، ابنة أخت دوقة جرافتون وابنة السير جون سميث النائب السابق لحزب المحافظين في ديسمبر عام 1993.





ولديهما ابنان وهما إيزابيلا وكريستوفر، ولم يفصح كل منهما عن سبب الانفصال، وقال نيكولاس: "نحن نعيش بشكل شبه منفصل"، حيث تعيش سيرينا في مزرعة جميلة في هورشام غرب ساسكس بمفردها.





ولكن صرح أحد أصدقاء الزوجين - لم يتم الكشف عن اسمه - أنه بعد تخليه عن مقعده بالبرلمان أصبح يقضي الكثير من الوقت بالمنزل، ووصفه بأنه ليس رجلا هادئا للحياة معه، وأنه وضع ضغوطا لا داعي لها متعلقة بعلاقته مع زوجته والأبناء.





كان قد انتهى زواجه الأول من وريثة كاثرين ويذرال بالطلاق بعد سبع سنوات، ولديهما ابن واحد، وحتى الآن لم تعلق أيا من طليقته الأولى أو الثانية.





وتصدر نيكولاس حفيد وينستون تشرشل عناوين الصحف العام الماضي، عندما كان جزءًا من تمرد رئيس الوزراء ضد خطط الحكومة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.