لطلاب تنسيق 2020.. رابط التسجيل في اختبارات القدرات

أعلن مكتب تنسيق الجامعات 2020 بدء التسجيل باختبارات القدرات الطلاب، والتي تستمر حتى يوم 20 من شهر أغسطس، لتبدأ بعدها المرحلة الأولى من التنسيق.





ويتم التسجيل عبر هذا الرابط







ووافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، على أن تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب انتهاء الاختبارات.





وأكد الدكتور سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة يوم 6 أغسطس المقبل ليبدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات، والتي من المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.



وقال "عطا"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن الكليات ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لاختبارات القدرات وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات، والتي من خلالها تلتزم كل كلية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى كورونا.





وأضاف أن وزير التعليم العالي وجه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020 وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بها.





وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



وثمن الوزير جهود الجامعات والمعاهد وغرفة العمليات بالمجلس الأعلى للجامعات في متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الجامعي 2019 /2020 بالجامعات والمعاهد، وحل جميع المشاكل وتذليل كل العقبات، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير كل الإمكانات للطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات.

