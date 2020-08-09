AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب تنسيق 2020.. رابط التسجيل في اختبارات القدرات

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:33 ص
اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
Advertisements
نهلة الشربيني

أعلن مكتب تنسيق الجامعات 2020 بدء التسجيل باختبارات القدرات الطلاب، والتي تستمر حتى يوم 20 من شهر أغسطس، لتبدأ بعدها المرحلة الأولى من التنسيق.


ويتم التسجيل عبر هذا الرابط


ووافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، على أن تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب انتهاء الاختبارات.


وأكد الدكتور سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح موقع التنسيق لطلاب الثانوية العامة يوم 6 أغسطس المقبل ليبدأ الطلاب التسجيل لخوض اختبارات القدرات، والتي من المقرر انعقادها يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.


وقال "عطا"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن الكليات ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لاختبارات القدرات وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات، والتي من خلالها تلتزم كل كلية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى كورونا.


وأضاف أن وزير التعليم العالي وجه أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020 وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بها.

 

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 
وثمن الوزير جهود الجامعات والمعاهد وغرفة العمليات بالمجلس الأعلى للجامعات في متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الجامعي 2019 /2020 بالجامعات والمعاهد، وحل جميع المشاكل وتذليل كل العقبات، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير كل الإمكانات للطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء التسجيل لاختبارات القدرات 6 أغسطس عبر موقع التنسيق

التعليم العالي: تطبيق التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة

لطلاب الثانوية العامة 2020 .. فتح موقع التنسيق غدا عبر هذا الرابط

الثانوية العامة 2020 .. فتح موقع التنسيق للتسجيل لاختبارات القدرات عبر هذا الرابط

لطلاب الثانوية العامة 2020.. معك خطوة بخطوة للتسجيل في اختبارات القدرات.. عبر هذا الرابط

لطلاب الثانوية العامة 2020.. سجل بموقع التنسيق عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

أثق فى وعى المصريين.. لميس سلامة: علينا المشاركة في الانتخابات لتلبية النداء الوطنى

مؤتمر مساعدة لبنان وأزمة مليشيات الوفاق وإخوان ليبيا.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

طريقة سهلة ومبسطة للغسل من الجنابة.. فيديو

الحكومة تقترض 45 مليار جنيه في أسبوع

أحمد مرتضى: رفضنا بيع نجم الزمالك مقابل 176 مليون جنيه

أهم الأخبار.. خالد الغندور يخضع لعملية جراحية.. اشتعال النيران في سيارة نقل أعلى كوبري التسعين.. وعلي جمعة: التوسل بالسيدة مريم ليس حراما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان