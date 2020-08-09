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أخبار البلد

لتضررهم من كورونا.. سعفان: صرف 346 مليون جنيه لـ 299 ألف عامل بـ 3393 منشأة بالسياحة والنسيج

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:26 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج ، وأخري، والتى تصل إلى 346 مليون و806 آلاف جنيه ، لنحو 299 ألفا و 530 عاملا يعملون فى 3393  منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

ولفت الوزير إلى أن بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام ) تم صرف 207 ملايين  657 ألف جنيه ، لـ 199 ألفا و924  عمال يعملون في  3195 منشأة.

أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 98 مليونا و702 جنيه، لـ 76 ألفا و675 عاملا ، يعملون في 97 منشأة ، كما تم صرف 40 مليون و 447 جنيها لـ 22 ألفا و931 عاملا  ، يعملون في 101 منشأة قطاع خاص وعام.

وأكد "سعفان" أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة  خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.







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