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برلمان

برلماني: ميكنة المستشفيات الجامعية تساعد على تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 01:14 م
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
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فريدة محمد
أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بخطة الحكومة ممثلة في وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاتصالات، والتي تستهدف ميكنة عدد من المستشفيات الجامعية بشكل كامل.

وأوضح بركات فى بيان صحفى له أن الحكومة تسعى لميكنة الوزارات والهيئات في إطار خطة التحول الرقمي، وذلك في إطار التقدم التكونولوجي، مشيرا إلى أن المستشفيات في الدول الأوروبية تسير على النظام المميكن حيث يساعد على التقدم في مجال الصحة.

وأضاف أن  مفهوم ميكنة المستشفيات يعني تحويل جميع الأشياء التقليدية الروتينية إلى وسائل إلكترونية، لتقليل الفترات الطويلة والمجهود الضخم وتقليل نسبة الأخطاء وتسهيل التعامل مع الأفراد، والذي يعتبر ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، وهو ما يعدّ أيضا من القرارات المهمة مؤخرا بسبب أزمة كورونا، وأشار إلى أن الدولة لديها ذلك التوجه الرقمي منذ فترة، وبات ملحا حاليا في ظل أزمة كورونا، حيث إن المستشفيات والقطاعات الطبية ليست مستثناه منه، ولذلك خاضوا بالخارج تجارب عديدة للطب عن بُعد، من التشخيص والكشف، وبالفعل توجد بعض الجهات الطبية التي طبقته في مصر.

وقال إن ميكنة المستشفيات وتوافر قاعدة البيانات يساعد في الحصول على معلومات دقيقة في وقت وجيز جدا، مشيرا إلى أن توافر مثل تلك المعلومات يساعد في وضع الخطط المرتبطة بعمليات التطوير أو غيرها من التي تتطلب الوصول لمثل تلك المعلومات.
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