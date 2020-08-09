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مرأة

تشبه البيرة.. خبيرة تكشف أقوى نوع قهوة في العالم

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:30 ص
قهوة نيترو
قهوة نيترو
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رشا عوني
اعتاد الجميع على تناول القهوة بشكل يومي،  باعتبارها تحسن المزاج وتنشط الدماغ ، نظرًا لنسبة الكافيين بها ، لكن هناك نوعًا معينًا من القهوة يعتبر هو الأكثر تنشيطًا للجسم على الإطلاق بين كل أنواعها المختلفة . 

الكاتبة أولجا إغناتييفنا المختصة في كتابة مدونات عن القهوة ، أوضحت أن قهوة نيترو هي أقوى نوع يساعد على تنشيط الجسم بشكل أكبر من كافة أنواع القهوة الأخرى . 

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وأوضحت أولجا إغناتييفنا، أن قهوة نيترو يتم إعدادها بطريقة التخمير على البارد ، ويتم تركها لبعض الوقت حيث تتشبع بالنيتروجين باستخدام المعدات التي يتم استخدامها في صناعة البيرة . 

وأشارت أولجا إغناتييفنا إلى أن قهوة نيترو لها مذاق خاص حيث أن النيتروجين يضيف لها طعم كريمي مميز، وأن هذا هو سر شهرة قهوة نيترو ، كذلك لأنها تشبه كوب البيرة الغامقة . 

أما عن الجانب السلبي ، فأكدت الكاتبة أن هناك مشكلة وحيدة تتعلق بنوع قهوة نيترو وهي أنها تحتوي على كمية كبيرة من الكافيين، حيث إن  مئتي ملليتر كافية لأن تنشط الجهاز العصبي، لكن لا يفضل شربها في المساء نظرا لتأثيرها على النوم . 

أما عن الممنوعين من قهوة نيترو ، فعلى رأسهم الذين يعانون من ضعف في الجهاز العصبي ومشاكل القلب ، حيث إن الكافيين يمكن أن يسبب آثارًا جانبية بما في ذلك القلق وعدم انتظام ضربات القلب والصداع وارتفاع ضغط الدم.
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