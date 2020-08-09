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رياضة

الأهلي يسعى لتعزيز الصدارة أمام إنبي في الدوري

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:26 ص
النادي الاهلي
النادي الاهلي
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عبدالله هشام
يستضيف فريق الأهلي منافسه إنبي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة ضمن منافسات مؤجلات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويسعى فريق الأهلي بقيادة السويسري فايلر لإسعاد جماهيره بتحقيق الفوز الأول بعد غياب دام لأكثر من أربعة أشهر على خلفية توقف الدوري لانتشار فيروس كورونا بجانب طمأنة الجمهور قبل انطلاق منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

على جانب آخر يدخل فريق إنبي المباراة لتحقيق أفضل نتيجة إيجابية بعد الغياب الطويل أملا في تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري. 

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة بينما جاء إنبي في المركز السابع برصيد 258 نقطة بالتساوي مع فريق سموحة صاحب المركز السادس.
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